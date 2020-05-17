Devletin bedava dağıttığı maskeleri sattılar

Rum Yönetimi’nin, korona virüsten korunma tedbirleri çerçevesinde kamu örgütlerine ve şahıslara bedava olarak dağıttığı cerrahi maskeleri parayla sattıkları tespit edilen bir kişi ve kayınpederinin polis tarafından tutuklandığını yazdılar.

55 ve 27 yaşlarındaki iki kişinin, dün, haklarında 8 gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını yazan gazete; polisin, Rum Yönetimi’nin ithal ettiği maske türünün, Güney Lefkoşa’daki bir eczanede satıldığını tespit etmesi üzerine harekete geçtiğini belirtti.

Habere göre yapılan araştırma sonucunda, 27 yaşındaki kişinin, Limasol’daki bir ilaç şirketine, tanesi 37 sent olan 16 bin adet maske sattığı ve 5 bin 920 Euro kazanç elde ettiği tespit edildi.

Gazete; polisin, 27 yaşındaki kişinin kayınpederi olan 55 yaşındaki kişiyi de elinde bu tür maskeler bulundurmak suçundan tutukladığını yazdı.