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“Derinya’nın açılması, Maraş’ın iadesine yakınlaştırır”

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Sözde Maraş Belediyesi’nin Başkanı Galanos, Derinya sınır kapısının açılmasının, kendilerini Maraş’ın iadesine daha da yakınlaştıracağını vurguladı

“Derinya’nın açılması, Maraş’ın iadesine yakınlaştırır”
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Sözde “Maraş Belediyesi”nin  Başkanı Aleksis Galanos, Maraş konusunda hareketlilik yaşanması durumunda, bunun, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ilerleme sağlanması için köprüler kuracağını ve kültür oluşturacağını iddia etti.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Galanos’un, sözde “Maraş Belediyesi”nin, Cumartesi günü  saat 20.30’da Derinya’da düzenleyeceği “anti işgal” etkinliği için önceki gün gerçekleştirdiği basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalara yer verdiler.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in etkinlikte ana konuşmacı olacağını da yazdı.

Habere göre Galanos yaptığı açıklamalar çerçevesinde Derinya sınır kapısının açılmasının, kendilerini, Maraş’ın iadesine daha da yakınlaştıracağını savundu.

Maraş’ın, ne basit bir Güven Yaratıcı Önlemler konusu ne de toprak konusu olduğunu söyleyen Galanos, Maraş konusunun BM Güvenlik Konseyi kararlarını ilgilendiren özel bir konu olduğunu söyledi.

Galanos uzmanlardan oluşan bir grubun Maraş’a girmesi ve şehrin yeniden inşası için inceleme yapması şeklindeki önerilerini yinelerken, Maraş konusunu gündeme getirmesi ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını uygulaması için de hükümete çağrıda bulundu.

Derinya sınır kapısının açılması konusunda ise Galanos, “belediye” olarak kendilerinin, bu konudaki taahhütlere ilişkin olarak hükümete destek verdiklerini belirtti.

Derinya sınır kapısının açılmasındaki şu anki engelin Türk tarafının, sınır kapısının olduğu şekliyle kalması ısrarı olduğunu savunan Galanos, Türk tarafı için sınır kapısının, “casusluk rolüne” sahip  olduğunu  ve belki de bu yüzden açılmadığını iddia etti.

Galanos, Derinya sınır kapısının açılmasının Maraş’ın iadesine kendilerini daha da yaklaştıracağını öne sürdü.

Galanos etkinliğe katılmaları için Maraş kökenli Rumlara çağrıda da bulundu ve orada yer almalarının sosyal medyadaki  paylaşımlardan daha da değerli olduğunu belirtti.

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