“Derinya’nın açılmamasında Türk tarafı suçlu”

Rum basını, “Rum Yönetimi’nden bir kaynağa” dayanarak “Derinya’nın açılmama sebebi Türk nöbet kulübesi, Türk tarafı Lefke-Aplıç’ın açılmasını ötelemeye çalışıyor” iddiasında bulundu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Derinya ve Lefke-Aplıç sınır kapılarının açılmasıyla ilgili açıklaması üzerine, Rum basını, “Rum Yönetimi’nden bir kaynağa” dayanarak sorun yaratanın Türk tarafı olduğunu iddia etti.

Fileleftheros, “Sorumluluk Attila’da” başlıklı haberinde sözde “bilgi sahibi bir kaynağın” KİPE’ye açıklama yaparak Rum tarafının Derinya ve Lefke-Aplıç sınır kapılarının açılması taahhüdüne uyduğunu öne sürerek, kapıların açılmaması konusunda Türk tarafının suçlu olduğu iddiasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Rum tarafının Derinya sınır kapısının açılmasına yönelik çalışmalarını uzun süre önce tamamladığını ve bölgedeki nöbet kulübesinin kaldırılmasını beklediğini ancak bu yönde herhangi bir hareket olmadığını savunan “kaynak”, bir ay önce Ada’da görev yapan yabancı diplomatlar ile Rum ve Türk siyasilerin bölgeyi ziyareti söz konusu olmasına karşın, bunun Türk tarafınca iptal edildiğini öne sürdü.

Aynı kaynak Lefke-Aplıç için çalışmaların, uzlaşılmış prosedür ve AB finansmanıyla yoğun şekilde devam ettiğini, çalışmaların Rum tarafındaki bölümünün tamamlandığını ancak Türk tarafının “geçidin açılışını ileri tarihe ötelemeye çalıştığını” iddia etti, ara bölge içerisinde yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

LEFTERİS HRİSTOFORU

Aynı gazete DİSİ’li Avrupa Milletvekili Lefteris Hristoforu’nun Avrupa Komisyonu’na, ateşkes hattına (Yeşil Hat) komşu “dezavantajlı” bölgelerin masraflarını gündeme getirerek, bu bölgelerin altyapı çalışmalarıyla canlandırılması için AB’nin belirli finans programlarından daha farklı destek görmesi gerektiğini öne sürdü.

Habere göre Hristoforu AB’nin finans programlarından daha farklı destek istediği söz konusu bölgelerin, Türk askerî varlığı nedeniyle “sürekli risk altında olduğunu” öne sürdü ve AB’nin “bu bölgelere odaklanmak ve desteklemek zorunda olduğunu” iddia etti.