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“Derinya ve Aplıç en erken Kasım başı açılabilir”

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Kıbrıs Haber Ajansı Derinya ve Aplıç geçit noktaları, Türk ordusunun Derinya'daki nöbet kulübesini kaldırması durumunda en erken Kasım ayının başlarında açılabileceğini yazdı

“Derinya ve Aplıç en erken Kasım başı açılabilir”
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Kıbrıs Haber Ajansı’nın iyi bilgilendirilmiş bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, şu anda yapılan işler ve Kıbrıs Türk tarafı tarafından yapılması gereken hazırlıklar göz önünde bulundurulduğunda, Derinya ve Aplıç geçit noktaları, Türk ordusunun Derinya'daki nöbet kulübesini kaldırması durumunda en erken Kasım ayının başlarında açılabileceği kaydedildi.

Haberde, önümüzdeki hafta Derinya’daki kontrol noktası için Kıbrıs Elektrik Kurumu'ndan (EAC) elektrik sağlanacağı belirtilirken, Kıbrıs Rum tarafının geçiş noktalarının açılması için hazır olduğunu, ancak Kıbrıs Türk tarafının Aplıç Kapısı’nda yapılması gereken teknik çalışmaları tamamlamadığını ve her şeyin önümüzdeki ayın başına kadar hazırlanmasının beklendiği kaydedildi.

Kıbrıs Rum tarafının yetkili makamların koordinasyonu çerçevesinde iç toplantılar düzenlediğini belirtilen haberde dün sabah Kıbrıs Rum müzakerecisi Andreas Mavroyiannis 'in ofisinde böyle bir toplantının gerçekleştiğini de yazdı.

Haberde, Türk ordusu meselesiyle ilgili olarak, aynı kaynağın şu ana kadar Türk tarafının bunu kaldıracağına dair hiçbir işaret bulunmadığını ifade ettiği yazıldı.

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