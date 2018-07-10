Derinya'da iki toplumlu merkez açıldı

Derinya’da dün Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların bir araya gelebilmesi amacıyla, eskiden “Garaj” olarak kullanılan ve iki toplumlu bir merkez olarak düzenlenen yerin açılışının yapıldığı bildirildi.



Politis gazetesi açılması beklenen Derinya kapısının yakınında olan merkezin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü, bir grup örgüt ve kişilerin desteğiyle açıldığını belirtti.



Dünkü açılış törenine, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların katıldığını aktaran gazete, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis’in de bir konuşma yaptığını yazdı.



Habere göre Karayannis, Andreas Theoris’e ait olan garajın, ailesi tarafından Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların misafir edileceği bir merkezin yapılması için belediyeye verildiğini belirtti.



Bu merkezin hedefinin, çözüm çabalarına katkı koymak adına iki toplumu bir araya getirmek olduğunu söyleyen Karayannis, merkezde eylül ayına kadar her hafta bir etkinlik düzenleneceğini ifade etti.