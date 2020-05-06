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Dere taştı Metehan bölgesini su bastı

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Ay. Demet Belediyesi, dün yağan yağmur sonucunda oluşan yağmur suyunun dere yatağı vasıtasıyla ara bölgeye geçtiğini ancak kamışlar-sazlar nedeniyle bu noktada tıkanıp geri dönmesi ile yolları, evleri ve dere yakınlarında park edilmiş araçları su bastığını açıkladı

Dere taştı Metehan bölgesini su bastı

Dün etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Ay Demet,  Lakadamya, Strovolo ve Engomi’den geçerek KKTC’ye ulaşan Klimos deresi taştı, Ay. Demet  yolları sulara gömüldü.

Fileleftheros’un haberine göre Ay. Demet Belediyesi, yağmur suyunun dere yatağı vasıtasıyla ara bölgeye geçtiğini ancak kamışlar-sazlar nedeniyle bu noktada tıkanıp geri dönmesi ile yolları, evleri ve dere yakınlarında park edilmiş araçları su bastığını açıkladı.

Habere göre çevre sakinleri dere yatağını temizlemediği için belediyeyi suçlarken belediye dere yatağını, koruma altındaki kaplumbağalar yaşadığı ve bu yüzden makinelerle temizlik yapamayacakları için temizlemediklerini açıkladı.

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