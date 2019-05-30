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Denizin dibinde 1,5 kilo ağırlığında Hint keneviri reçinesi bulundu

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Denizin dibinde 1,5 kilo ağırlığında Hint keneviri reçinesi bulundu
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Bir dalgıcın dün, Latsi Limanı bölgesinde, denizin dibinde 1,5 kilo ağırlığında Hint keneviri reçinesi bulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, dalgıcın 8 metre derinlikte bulduğu Hint keneviri reçinesini polise teslim ettiğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü yazdı.

5 AYLIK BEBEK ÖLÜ BULUNDU

Gazete, bir diğer haberinde ise Lefkoşa’nın güneyinde 5 aylık bir bebeğin, bakıcısı tarafından yatağında ölü bulunduğunu yazdı.

Haberde, bebeği yatağında hareketsiz yatarken bulan bakıcının hemen ambulans çağırdığı; hastaneye götürülen bebeğin öldüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Habere göre bebeğin ölüm sebebi, yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

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