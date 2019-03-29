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Deniz içinde 28 kilo hintkeneviri reçinesi bulundu

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Deniz içinde 28 kilo hintkeneviri reçinesi bulundu
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 Baf’a bağlı “Pegeia” (Peya) köyünün sahilinde, denizin içinde, içerisinde 28 kilo hintkeneviri reçinesi bulunan bir paket tespit edildiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, bir vatandaşın yürüyüş yaparken söz konusu paketi fark etmesi ve Rum polisine haber vermesinin akabinde, polisin söz konusu bölgeye giderek paketi aldığını ve içerisinde 28 kilo hintkeneviri reçinesini bulduğunu yazdı.

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