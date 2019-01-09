“Delfini-1” hedefindeki sondaj tamamlandı

Exxonmobil-Qatar Petroleum tarafından, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 10’uncu parselde yer alan “Delfini-1” hedefinde gerçekleştirilen sondajın, dün akşam tamamlandığı bildirildi.

Rum haber kaynaklarına göre, “Delfini-1” hedefindeki sondajı tamamlayan Stena Icemax sondaj gemisinin buradan ayrıldığı ve ikinci sondajın yapılacağı “Glafko” hedefine gittiği ifade edildi.

Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin, 10’uncu parselde bulunan “Glafko” hedefindeki sondaj gemisi koruma bölgesi için, hali hazırda bir Navtex yayımladığı da belirtildi.