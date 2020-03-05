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Cyprus Times’a bomba

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Limasol’da Cyprus Times isimli medya grubunun ofisine bombalı saldırı yapıldı

Cyprus Times’a bomba

Limasol’da faaliyet gösteren “MC Digital Media”(Cyprus Times) isimli medya grubunun ofisine dün sabaha yakın, bomba konulduğu belirtildi. 
Rum haber kaynakları, Limasol’daki Kamelias Sokakta bulunan medya grubunun ofisine konulan bombanın patlaması sonucu, ofisin cam olan girişinde geniş çapta hasar meydana geldiğini bildirdi.
Bomba uzmanları, patlamaya, tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcının neden olduğunu tespit etti. 

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