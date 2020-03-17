banner411
banner69
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
24 0
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
21 0
 
Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
46 0
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 0
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
52 0
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
20 0
Sessiz derbide gol sesi de yok
Sessiz derbide gol sesi de yok
24 0
banner374

Cyprus Airways, uçuşlarını askıya alıyor

banner27

Cyprus Airways havayolu şirketi uçuşlarını bugünden itibaren 30 Nisan’a kadar askıya aldı

Cyprus Airways, uçuşlarını askıya alıyor

Güney Kıbrıs’taki Cyprus Airways havayolu şirketi uçuşlarını bugünden itibaren 30 Nisan’a kadar askıya alacak.

Uçuş iptalinden etkilenen yolcular e-posta yoluyla bilgilendirilecek ve ücretlerinin tamamını geri alabilecek, ya da biletini 1 Mayıs sonrasına bir tarihe erteleyebilecek.

Biletleri ile ilgili değişim yapmak veya iptal edilen uçuşlar ile ilgili görüşmek isteyen kişilerin Cyprus Airways internet sitesine, veya müşteri hizmeti 8000 8111 ile +357 24000053 numaralarını arayabilecekleri kaydedildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.