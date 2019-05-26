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“CYNERGY” doğal gaza yatırım yapmayı planlıyor

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Merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan “Cynergy Group” isimli şirketin Mısır’ın IDKU ve Damietta terminalleri, İsrail’in Leviathan yatağı ile “Afrodit” ve “Glafkos” yataklarına talip olduğu yazıldı

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“CYNERGY” doğal gaza yatırım yapmayı planlıyor
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“Az bilinen bir yatırımcılar grubunun, Doğu Akdeniz bölgesinin siyasi ve sektörsel karmaşıklığının engellediği yüz milyarlarca dolarlık satış engelini aşma çabasıyla Doğu Akdeniz doğal gaz sektöründe önemli bir dönüşüm yapmayı planladığı” haber verildi. 
Politis’in, Rum Haber Ajansı’nın Bloomberg isimli Amerikan haber ajansından alıntıladığı habere  göre, Merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan “Cynergy Group” isimli şirketin, bölgedeki doğal gaz mal varlıklarını satın almak için önümüzdeki yıllarda 5-10 milyar dolar  harcamayı hedeflediğini yazdı.
Habere göre Cynergy Groyp  CEO’su Mike Germano’nun bölgede hedeflediği doğal gaz mal varlıkları  arasında Mısır’ın Idku ve Damietta doğal gaz sıvılaştırma terminalleri, İsrail’deki Leviathan yatağı ve Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içerisindeki “Afrodit” ve “Glafkos” yatakları bulunuyor.
Germanos’un, ortaklarının isimlerini veya hedeflediği varlıkları açıklamayı “Cynergy’nin teklifini sunmasından önceki hassas döneme” atıf yaparak reddettiği belirtilen haberde şirketin, teklif sunmada son aşamada bulunduğunu ve bunu da Haziran ayı içerisinde açıklayacağı kaydedildi.
Bloomberg son on yıl içerisinde Mısır, İsrail ve Kıbrıs açıklarında önemli miktarda doğal gaz keşfedildiği ancak şirketlerin  uzun vadeli siyasi ve hukuki engelleri aşmaya ve sürdürülebilir ihraç pazarları bulmaya çalıştıklarını kaydetti.
Şirketlerin, bölgenin dinamiğini tam olarak değerlendirip değerlendiremeyecekleri konusunda pek çok yatırımcıyı kuşkuda bıraktığına işaret eden Bloomberg Germanos’un da bu engelleri aşmak için deneyimli petrol ve özellikle doğal gaz sektörü yetkilileri ile mali ve siyasi yetkililerden bir grup topladığına işaret etti.
Bloomberg sözünü ettiği “deneyimli”lere birkaç ismi de örnek verdi. Bunlar arasında “BM Plc, Glenocore Plc ve Morgan Standley ile 20 yıllık deneyim edindikten sonra Cynergy’nin enerji çalışmalarını yönlendirmekte olan Lou Montilla, Cynergy’nin ortaklık konularını yönetmekte olan İsrail Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının eski danışmanlarından Joshua Hantman’ı saydı.
Germanos Bloomberg’e “ülkelerin işbirliği için bastırdığını ancak EastMed’e dahil olan çeşitli şirketlerin, zaman zaman çıkar rekabetine dönüşen sürtüşmeleri nedeniyle sektörü batırdıklarını, birbirine benzemeyen mal varlıklarının tek bir yönetim altında birleşmesinin yardımcı olabileceğini” söyledi. 
Germanos “büyük doğal gaz şirketleri  bölgenin tamamında işbirliği yapmıyor. Bu şirketler kendi yatırımlarını büyütmek istiyorlar ancak Cynergy, bir dizi alışverişi başlatabilecek vasıtayı yaratmak için gerekli  grubu, finansörleri ve planı ortaya koyan tek şirkettir” ifadelerini kullandı. 

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