“Crans Montana’da tabuları yıktık”

Kıbrıs’taki tarafların Crans Montana zirvesinde çözüme çok yaklaştıklarını söyleyen Jeffrey Feltman, orada daha önce hiç görüşülmemiş konuların masaya getirilmesini sağlaması açısından tabuları yıktığını belirtti

BM Genel Sekreter’nin 2012-2018 yılları arasında siyasi işlerden sorumlu yardımcısı görevini yerine getiren Jeffrey Feltman, Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs sorununun çözümü konferansına ilişkin Politis gazetesine açıklamalarda bulundu.

Politis gazetesi, Feltman’ın Yunanistan’da 5-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek bir seminere konuşmacı olarak katılacağını, bu çerçevede ise gazetenin yazılı sorularına yanıt vererek, Kıbrıs’taki tarafların Crans Montana zirvesinde çözüme çok yaklaştıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Feltman, genel sekreter yardımcısı olduğu dönemde gerek Kıbrıs’taki liderler gerekse garantör ülkelerin çözüm çabaları çerçevesindeki girişimleri her zaman ciddiyetle ele aldıklarını ve ciddi bir şekilde çalıştıklarını gözlemlediğini belirterek buna karşın “iki tarafın da hedef olarak belirlediği siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyonun ulaşılamaz bir hedef olmayı sürdürdüğünü” vurguladı.

“Bazı kesimler için, çözümüm bilinmeze doğru bir dalış olarak gözükmesi yüzünden statükonun daha kolay ve rahat geldiğini, onlarca yıldan sonra her iki toplumdaki insanların kendi korkularını aşmakta ve karşı tarafın korkularını kabul etmekte zorlandıklarını gördüğünü” belirten Feltman, Crans Montana’daki başarısızlığın sebeplerine de değindi.

Feltman, Crans Montana’daki müzakerelerin, daha önce hiç görüşülmemiş konuların masaya getirilmesini sağlaması açısından tabuları yıktığını belirtirken görüşmelerin birçok turda yoğun şekilde devam etmiş olmasının akabinde BM Genel Sekreterinin, müzakerelerin, varabileceği en son noktaya vardığı ve devam etmesi durumunda umut ettiğimiz sonuçları getirmemekle kalmayıp o ana kadar iyi olan kişisel ilişkilerin dahi kopması noktasına geleceğini görerek müzakerelere son verdiğini ifade etti.

Feltman, Crans Montana zirvesi sonrasında, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon şeklinden farklı bir çözüm şekli arayanları anlamadığını ve bundan daha iyi bir çözüm şeklinin hangisi olabileceği düşüncesinin aklını kurcalamayı sürdürdüğünü de belirtti.