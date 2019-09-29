 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti
Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti
11 0
Şampiyon Başkent'te uyandı
Şampiyon Başkent'te uyandı
67 0
 
Makyajlı Land Rover Discovery
Makyajlı Land Rover Discovery
28 0
Pulyacılar kampta
Pulyacılar kampta
260 0
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
59 0
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
173 0
Hedefleri üçte üç yapmak
Hedefleri üçte üç yapmak
69 0
banner82

“Çözümün tek şartı federasyon”

banner27

Yunan Başbakan Miçotakis, Yunanistan için tek kabul edilebilir çözümün, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin; siyasi eşitlik, tek uluslararası temsiliyet, tek egemenlik, tek vatandaşlıkla, iki kesimli iki toplumlu federasyona dönüşmesi olduğunu belirtti

“Çözümün tek şartı federasyon”
banner267

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Kıbrıs’ta iki kesimli iki toplumlu federal çözüm vurgusu yaptı.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, BM Genel Kurulu’nda  yaptığı konuşmaya yer verdi. 
Habere göre Miçotakis, ülkesinin; Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu federal çözüme verdiği desteği dile getirirken, Türk askerinin çekilmesi, müdahale haklarının kaldırılması ve garantilere son verilmesine ilişkin görüşmeleri yinelemeye hazır olduklarını ifade etti.
Miçotakis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis’in BM Kurulu’ndaki konuşmasına atıfta bulunarak, Yunanistan için tek kabul edilebilir çözümün, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin; siyasi eşitlik, tek uluslararası temsiliyet, tek egemenlik, tek vatandaşlıkla, iki kesimli iki toplumlu federasyona dönüşmesi olduğunu belirtti.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinde de değinen Miçotakis, bunları “yasa dışı” olarak nitelendirirken, Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini, Kıbrıs’taki müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik BM himayesinde sürmekte olan çabaları açıkça sabote ettiğini, Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandırdığını iddia etti.
Miçotakis; “gambot siyasetinin” 21’inci yüzyıla değil, 19’uncu yüzyıla ait olduğunu belirtti ve Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresi altında açılmasına ilişkin Türkiye’nin son dönemlerdeki faaliyetleri ve açıklamalarının, Maraş’ın yasal sakinlerinin geri dönüşünü talep eden BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarını çiğnediğini savundu.
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.