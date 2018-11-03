“Çözümle ilgili umut yeterli değil”

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar “Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili umudun var olmaya devam ettiği, fakat bunun yeterli olmadığına” dair bir mesaj gönderdi

Rum basınından Fileleftheros gazetesine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Economist toplantısında yaptığı konuşmada “Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili umudun var olmaya devam ettiği, fakat bunun yeterli olmadığına” dair bir mesaj gönderdi.

Gazeteye göre konuşmasında, Crans Montana konferansının ardından meydana gelen güven eksikliği üzerine duran Spehar, karşılıklı bir sorumluluk yükleme süreci döneminden de söz etti.

“Bunu kabul ederek, Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunabilecek yolları araştırma ve rollerini üstlenmelerinin bu meseleyle ilgilenen herkese kalmış bir şey olduğunu” ifade eden Spehar, BM olarak kendilerinin, net bir zaman ufku içerisinde kalıcı bir anlaşmaya varılmasına ilişkin sonuç odaklı yaklaşımla, tarafların özlü müzakerelere yeniden başlamaya birlikte karar verdikleri zaman, buna yardımcı olmaya hazır olduklarını vurguladı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un kısa zaman önceki temaslarına da atıfta bulunan Spehar, bunların sonuç verdiğini söyledi.

Tarafların “BM Genel Sekreterinin mevcut durumun (statüko) yaşayabilir olmadığına dair görüşünü paylaştıklarını” dile getiren Spehar, öte yandan BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs sorunuyla ilgili taahhüdünün de ümit meydana getirdiğini ifade etti.

BM’nin, uluslararası toplumun ve özellikle de garantör ülkelerin süreci desteklemeleri ve çözüme ulaşılmasına olumlu katkıda bulunmaları gerektiğini anladığını da dile getiren Spehar, Genel Sekreter de dahil olmak üzere BM’nin, sürecin gelecekte izleyeceği güzergâhın belirlenmesinin, öncelikle Kıbrıslılara ve özellikle de iki lidere bağlı olduğunu açıklığa kavuşturduğunu da kaydetti.

Spehar gelecekteki bir süreçte, iki toplumun çözüm için hazırlanması amacıyla daha çok şey yapılması gerekeceği gibi, çözümün faydalarının izah edilmesi, zihniyetlerin değişmesi ve gelecek için ortak bir vizyon meydana getirilmesi gerekeceğine de işaret etti.

Spehar halkın bilgilendirilmesinin, toplumların hazırlanması açısından anahtar teşkil edeceğini de vurguladı.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kısa zaman önce bir araya gelmesi ve iki yeni sınır kapısının daha açılmasının açıklanmasıyla birlikte, son haftalarda meydana gelen cesaret verici gelişmelere de değinen Spehar, bunun birtakım ümitler meydana getirdiğini söyledi.

Spehar, iki liderin başka Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ) ileriye götürmelerini umduğunu da sözlerine ekledi.

Spehar’ın konuşması Alithia gazetesinde “Lute’un Temasları Sonuç Verdi”, Politis’te “Halkın Bilgilendirilmesi Lazım”, Haravgi’de ise “Kıbrıs Sorununda Umut Var Olmaya Devam Ediyor, Ancak Yeterli Değil- Net Bir Zaman Ufku İçerisinde Özlü Müzakere” başlıklarıyla yer buldu.



