Çözüm konusunda farklı sesler

Anastasiadis ile Hristodulidis, Rum tarafının istediği çözümle ilgili farklı açıklamalar yaptı. Hristodulidis, istenen çözümün iki bölgeli iki toplumlu federasyon olduğunu söylerken, Anastasiadis yetkinin yönetimlere kaydırılmasına işaret etti

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için geçici görevlendirdiği danışmanı Jane Holl Lute’un dünkü ziyareti öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum tarafının istediği çözümle ilgili birbirinden farklı açıklamalar yaptı.

Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Nikos Anastaiadis’in desantralize federasyon fikrini gündeme getirmesi üzerine Güney’de yükselen tansiyonu düşürme çabasıyla, istenen çözümün iki bölgeli iki toplumlu federasyon olduğunu söylerken, Anastasiadis yetkinin yönetimlere kaydırılması (desantralizasyon) konusunu gündemde tutmaya devam etti.

Fileleftheros, Anastasiadis ve Hristodulidis’in istenen çözüm konusunda birbirinden farklı konuştuğuna dikkat çekerek, Anastasiadis’in, Lute ile görüşmesine bir gün kala önceki gün Atina’da, CNN Greece’e “desantralize federasyon fikrini izah ettiği” bir mülakat verdiğini yazdı.

Mülakatında; “Dikkate alınması gereken, hükümetin güçleri ve bir hukuk devletinin gerek kurularla gerek vatandaşların gündelik hayatını etkileyen işleyişle ilgili yetkileri vardır. Guterres Çerçevesi’nin 6 maddesine dikkatle bakılırsa, aralarında etkin katılım ve karar alma yöntemleri olduğu görülür” izahında bulunan Anastasiadis, kendi önerisinin ve isteğinin ne olduğunu ise şu cümlelerle açıkladı:

“Hükümetin yetkileri değil, devlet işleyişinin ne kadar çoğu devletlere aktarılırsa vatandaşların gündelik hayatıyla ilgili konular o kadar özerk olur. Bu da sürtüşme olmamasını veya referandum öncesi dönemde, çözümün de benzer hükümleri içereceği argümanını kolaylaştırır.

Burada,Kıbrıslı Türklerin her kararda bir olumlu oyları olması talepleri de dikkate alınır. Merkezde daha az sürtüşme veya daha çok özerklik Kıbrıslı Türklere de her kararda olumlu oy konusundaki tezlerini tekrar gözden geçirme fırsatı verir. Kabul ettiğimiz ve son derece mantıklı bulduğum, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Türk toplumunu olumsuz etkileyecek noktalarda oy hakkı olmasıdır. Emniyet sübabı olması gereken noktalarda. Şu ya da bu şekilde katılımları etkin ve siyasi eşitlikleri tanınmıştır. Geriye kalan, devletin nasıl işleyebilir olacağıdır. Bu da, bugün iyi örgütlenmiş bir devlette yaşayan ve yeni rejim işlemezse korkusu yaşayan Kıbrıslı Rumların güvenlik duygusu açısından çok önemlidir.”

Rum lider, mülakatta Lute’un Ada’ya gelişini de değerlendirdi. Rum tarafının müzakerelerin derhal, Crans Montana’da koptuğu yerden başlamasını arzuladığını söyleyen Anastasiadis, Lute’un aklında tam olarak ne olduğunu bilmediğini, kendisinden “Ne getireceğini ve diyaloğun yeniden başlama şartlarının nasıl yaratılacağını yapıcı niyetle ve iradeyle bekliyoruz” dedi.

HRİSTODULİDİS

Rum Meclisi Dışişleri Komitesi toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hristodulidis ise “BM çerçevesinden çıkılmaması için istenilen çözüm iki bölgeli iki toplumlu federasyondur. İster iki devlet olsun ister konfederasyon; diğer çözüm şekillerinin tartışılması işgale son verme ve vatanımızı yeniden birleştirme çabamıza ancak zarar verir” dedi.

Muhalefet kanadının Anastasiadis’e yönelttiği “iki devletle flört ediyor” suçlamasını reddeden Hristodulidis, “Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyondan başka bir çözüm şekliyle flört edilmiyor. Tekrar etmek istiyorum: hedef nettir ve iki bölgeli, iki toplumlu federasyonla ilgili BM kararları çerçevesinin dışında değildir, arzumuz, son müzakere prosedürü aracılığıyla bu tür bir çözümün kabul edilmesidir” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, Genel Sekreter Antonio Guterres’in son raporunun ilk satırlarında BM’nin, çözüm şeklini açıkça belirten BM kararlarına atıf yaptığına dikkat çekerek “Genel Sekreter raporlarını okurken dikkatli olmalıyız çünkü bu tür durumlar, son kelimesine kadar önem taşır. Genel Sekreter’in görev/yetkisi de BM kararlarından kaynaklanır, onlar da ‘açıkça, iki bölgeli iki toplumlu federasyondan söz eder’” dedi.



