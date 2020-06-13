Covid-19 test fiyatı 50 Euro'ya düştü

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan 1289 test sonucunda 5 yeni tip koronavirüs vakası daha saptandı.

Alithia’nın haberine göre Güney’deki toplam yeni tip koronavirüs vakası sayısı 980’e ulaştı. Yeni vakalardan 2’sinin Güney Kıbrıs’a yurtdışından dönen kişiler, 3’ünün de yurtdışından dönen kişilerle temas edenler arasında saptandığı açıklandı.

Öte yandan Fileleftheros yeni tip koronavirüs tespiti için özel laboratuvarlarda yapılan testlerden alınan ücretlerin dün itibarıyla test başına 50 Euro’ya düştüğünü, bu düşüşün, son çıkılan 10 bin test ihalesi ve bu ihalede öngörülen 60 Euro ­tavan fiyatı şartından kaynaklandığını yazdı.

Habere göre 10 bin test, bu günlerde açılacak ticari merkezlerde, eğlence merkezlerinde kapalı mekânlarda görev yapacak çalışanları ve açılacak diğer işletmelerde çalışacakları kapsıyor.