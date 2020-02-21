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Corona Virisü Güney'de ticareti de vurdu

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Corona Virisü Güney'de ticareti de vurdu

Çin’de başlayan Corona virüsü salgınının ticareti de vurduğu ve Güney Kıbrıs’ın Çin’den ithal ettiği ürünlerde gecikme yaşanmasıyla birlikte, stoklarda tükenme tehlikesinin başladığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, virüsün global ekonominin yanı sıra Rum ekonomisine de olumsuz etkileri bulunduğunu ve Rum işadamlarının dikkatini Avrupa piyasasına yöneltmek durumunda kaldığını yazdı.
Haberde, bu durumun iki hafta daha sürmesi durumunda, piyasada ürün eksikliklerinin baş göstermesinin beklendiği kaydedildi.

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