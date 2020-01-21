banner255
banner69
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
43 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
85 0
 
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
97 0
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
51 0
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
30 0
Fikro'yu andılar
Fikro'yu andılar
214 0
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
30 0
banner374

Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı

banner27

Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı

Baf’ta 42 yaşındaki Suriye uyruklu şahsın, ayrılık aşamasında olduğu 31 yaşındaki karısını, çocuklarının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi.
Politis gazetesi, 42 yaşındaki adamın karısını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla öldürdüğünü ve cinayeti işledikten sonra kayıplara karıştığını yazdı.
Gazete, ailede 7 çocuk bulunduğunu; en büyük olan ikisinin Suriye’de yaşadığını, diğer 5 çocuktan üçünün de olay anında evde olduğunu kaydetti.
Haberde, 42 yaşındaki şahsın KKTC’ye kaçma ihtimaline karşı geçiş kapılarına da talimat verildiği belirtildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.