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Çocuklarda uyuşturucu suçları arttı

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Çocuklarda uyuşturucu suçları arttı

Güney Kıbrıs’ta 2018 yılı başından 30 Eylül 2019 tarihine kadarki sürede 224 reşit olmayan çocuk uyuşturucu maddeyle ilişkili suçlardan tutuklandı.
Fileleftheros gazetesi, Rum Adalet Bakanlığı’nın geçtiğimiz hafta Rum Meclisi’nde gündeme getirdiği verilere göre, Güney Kıbrıs’ta 2018 yılından 30 Eylül 2019 tarihine kadarki sürede toplam 224 reşit olmayan çocuğun uyuşturucu madde kullanma veya satma suçlarından tutuklandıklarını yazdı.
Gazete, 2018 yılında, yaşları 18’den küçük 136, 2019 yılında ise 88 çocuğun uyuşturucu suçundan tutuklandıklarını belirtti.
Habere göre Bakanlık bilgilendirmesinde, 2019 yılında yaşanan çocuk istismarı olaylarına da değindi ve incelenen 157 olaydan 34’ünde cezai soruşturma başlatıldığı, 59 çocuğun ise cinsel istismar kurbanı olarak kayda geçtiğini vurguladı.

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