Çocuklar fidye için mi kaçırıldı?

Larnaka’da okullarında bulundukları sırada kaçırılan ve yoğun çabaların ardından bir evde yarı baygın halde bulunan 11 yaşındaki iki çocuğun fidye için kaçırıldığı iddia edildi

Larnaka’da okullarının önünden iki çocuğun kaçırılması olayının zanlısı dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Haber sitesi kathimerini.com’un aktardığı bilgilere göre, kaçırma zanlısı 35 yaşındaki Kıbrıslı Rum Yiorgos Nicolaou, web sitesi tasarımcısı olarak çalışıyor.

İddialara göre, Yiorgos Nicolaou, iki çocuğa yeni öğretmenleri olduğunu ve bazı eşyaları taşımak için yardım isteyerek kaçırdı. Yaklaşık 8 saat süren yoğun arama çalışmaları sonucu, Nicolaou’nun çocukların içeceğine ilaç koyarak uyuttuğu ve okuldan sadece 1 kilometre uzaklıkta olan bir evde tuttuğu ortaya çıktı.

Rum Adalet Bakanı Ionas Nicolaou, kaçırma olayının fidye talep etme ile ilgili olabileceğini açıklamıştı ancak Polis Basın Sözcüsü Andreas Angelides, herhangi bir talepte bulunulmadığını, çocukların bu amaç için kaçırıldığını düşünmediklerini aktardı.

Polis, zanlının köpekleri ile yalnız yaşadığı ve şu anda işsiz olduğunu, herhangi bir sabıkası olmadığını bildirdi. Tutuklamaya yol açan ihbar ise zanlının komşusundan geldi. Nicolaou’nın komşusu, polisin verdiği profile uyduğunu bildirerek, “arabasında plaka yoktu, ancak bugün plaka taktığını görünce şüphelendim” dedi. İhbar üzerinde eve giden iki polis, zanlının çok sakin davrandığını ve olayın yarattığı kaostan bihaber olduğunu gözlemledi. Evdeki 4 köpeğini başka odaya almasını isteyen polis, içeri girer girmez çocukları gördü. Polis mahalle sakinlerin yardımları ile yarı baygın olan çocukları evden çıkardıktan sonra güvenceye aldı. Zanlı yine mahalle sakinlerin yardımı ile etkisiz hale getirildi. Larnaka Kaza Mahkemesi’ne bu sabah çıkarılan Yiorgos Nicolaou hakkında 8 gün tutukluluk alındı

Öte yandan Rum basını, bu olayın toplumda infial yarattığına dikkati çekti.

Haberi “Cehennemde 8 Saat-Kaçıran Fidye Konusunda Israr Ediyor Ancak Sorgu Memurları Başka Unsurlar da Buldu” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi, söz konusu iki çocuğun, Lefkoşa’nın Rum kesiminde ikamet eden 35 yaşındaki Yorgos Nikolau tarafından kaçırıldığını yazdı.

Çocukların, Kamares İlkokulu’ndan bir kilometre uzaklıktaki bir kiralık apartman dairesinde polis tarafından bulunduğunu yazan gazete, polisin önceki gün, gelen yüzlerce bilgiyi değerlendirdiğini de belirtti.

Gazete, çocukların, tutuldukları apartman dairesindeki bir komşunun, 35 yaşındaki Yorgos Nikolau’dan şüphelenmesi üzerine yaptığı ihbar neticesinde bulunduğunu yazdı.

Rum polisinin, çocukların kaçırıldığının anlaşılmasından itibaren alarma geçtiğini, sınır kapıları da dahil olmak üzere yoğun tedbirler aldığını yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de New York’tan, çocukların bulunması için çağrı yaptığını belirtti.

Gazete, çocukları kaçıran 35 yaşındaki Yorgos Nikolau’nun, web sitesi programcısı olduğunu ve son olarak Larnaka’da yaşadığını ve çocukları fidye için kaçırdığını söylediğini yazdı.

Habere göre Nikolau’nun ifadesine inanmayan sorgu memurları, Nikolau’nun bilgisayarlarını, evindeki eşyaları ve telefonlarını inceleme altına alırken polisler, Nikolau’nun özel yaşantısı ile ilgili yeteri kadar bilgi topladı.

Politis gazetesi haberi “Themistokli ve Filipu’nun Kaçırılması Korkuttu Ancak Mutlu Sona Sahipti” başlıklarıyla verdi.

Gazete çocukları kaçıran Nikolau’nun, polislere kapıyı itiraz etmeden açtığını yazarken Nikolau’nun, gözünden hiçbir şey kaçmayan bir vatandaşın polise derhal haber vermesi neticesinde yakalandığını yazdı.

Gazete, kaçırılan Themistokli’nin babasının asker, annesinin ise hemşire, Filipu’nun babasının ise tanınmış ortopedist Evstathios Stamatakis olduğunu belirtti.

Çocukların kaçırılmasının ardından birçok velinin okula gelerek çocuklarını okuldan aldığına da dikkati çeken gazete, çocukların okul bahçesinden kaçırıldığını belirtti.

Habere göre, çocukları kaçıran kişi okul bahçesine gelerek kendisini yeni öğretmen olarak tanıttı. Ardından ise kimin daha güçlü olduğunu sorarak taşınması gereken bir şeylerin bulunduğunu, bu nedenle yardım istediğini belirtti.

Haravgi gazetesi haberi “İki Çocuğun Kaçırılmasında Kıbrıs Sessiz” başlığıyla verirken Alithia gazetesi “Toplum Şokta” başlığını kullandı.

Alithia gazetesi haberinde ayrıca, yabancı bir kişinin okul bahçesinde nasıl rahat dolaştığı, çocukların kaçırılmasından 45 dakika sonra polise haber verilmesine bağlı olarak neden gecikme yaşandığı gibi soruların da çocukların okullardaki güvenliği açısından düşündürücü olduğuna dikkat çekti.