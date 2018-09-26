Çocuk kaçırma alarmı

Larnaka’daki ilkokuldan dün sabah kaçırılan 11 yaşındaki iki çocuk, okullarının yakınlarındaki bir binada bulundu. Çocukları kaçıran 35 yaşındaki Rum tutuklandı

Larnaka’daki “Kamares İlkokulu”nda öğrenim gören 11 yaşındaki iki çocuk, dün sabah kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kaçırıldı.

Çocuklar daha sonra okullarının yakınlarındaki bir binada bulundu.

Kaçırma olayını gerçekleştiren kişinin polis tarafından tutuklandığı ve 35 yaşında bir Kıbrıslı Rum olduğu bildirildi.

Çocukların sağlık durumlarının ise iyi olduğu haber verildi. Öte yandan, Kıbrıs Adalet Bakanı Ionas Nikolaou, kaçırma olayının fidye talep etmek için olabileceğini açıkladı.

Tutuklanan 35 yaşındaki Kıbrıslı Rum'un herhangi bir sabıkası olmadığı da bildirildi.

Rum polisini alarma geçiren olayda, isimleri Themistoklis Doglis ve Filippos Stamatakis olan iki çocuk, gri bir arabası bulunan, 50-60 yaşlarında, 1.70-1.75 boylarındaki bir şahıs tarafından kaçırıldı.

Rum polisi, olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatırken, çocukları arama çalışmalarına polis helikopteri de katıldı.

Operasyon çerçevesinde Larnaka’da ve Rum Polis Genel Müdürlüğü’nde kriz masası da oluşturuldu. Geçiş kapılarına da, çocukların KKTC’ye kaçırılma ihtimaline karşı talimat verildi.

Polisin olay yerinden topladığı ifadelere göre, orta yaşlardaki adam kendini çocuklara yeni öğretmenleri olarak tanıştırdı ve çocuklardan kendisini takip etmelerini isteyerek, kaçırma eylemini gerçekleştirdi. Bir diğer ifadeye göre ise söz konusu şahıs, çocuklardan bir şey taşımasına yardım etmelerini istedi ve çocukların bunu kabul etmesinin ardından, şahıs çocukları kaçırdı.

Bu arada, Larnaka’daki “Drosias İlkokulu”na da dün sabah saat 07.50’de, kimliği belirsiz şahıslar tarafından bomba ihbarı yapıldı.

Rum polisi, okulda geniş çaplı arama yaparken, herhangi bir şey tespit edemedi.