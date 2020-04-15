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“Çocuk gibi davranmaktan vazgeçin”

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Rum Başpiskopos II. Hrisostomos, Paskalya öncesinde kiliselerde toplu halde ayin yapmaya devam eden “Omorfo” Metropoliti’ne tepki gösterdi

“Çocuk gibi davranmaktan vazgeçin”

Rum Ortodoks Kilisesi’nin zirvesinde covid-19 çatışması yaşanıyor. “Omorfo (Güzelyurt) Metropoliti ile Trimithunda Bölge Piskoposu, Rum yönetiminin pandemiyle mücadele kapsamında getirdiği kısıtlamalara rağmen, Paskalya öncesindeki “kutlu haftada” kiliselerde toplu halde ayin yapmaya devam etmesi üzerine Başpiskopos II. Hrisostomos Metropolit’i ve Bölge Piskoposu’nu yeniden ve çok daha sert üslupla uyardı.
Alithia ve diğer gazetelere göre, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos önceki gün RİK’e yaptığı açıklamada, iki din adamının hareketlerini “ciddiyetsiz ve sorumsuz” diye niteleyerek, onları “çocuk gibi davranmaktan vazgeçmeye” çağırdı.
II. Hrisostomos, “Hepimiz çabamızda birlik olmalı,  halkı evinde kalmaya ve ayinleri radyo ve televizyonlardan takip etmeye çağırmalıyız. İnsan, kiliseye gitmezse ölmez” ifadelerini de kullandı.
Habere göre Rum Başsavcı Kostas Kliridis ise, yasağa rağmen toplu ayin düzenlediği için “Omorfo Metropoliti” Neofitos hakkında cezai kovuşturma başlatıldığını açıkladı.
 

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