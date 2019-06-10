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Civisil'de kömürleşmiş bir erkek cesedi bulundu

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Civisil'de kömürleşmiş bir erkek cesedi bulundu
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Larnaka’nın Civisil köyünün “Softades” diye anılan bölgesinde el ve ayakları bağlı halde, kömürleşmiş bir erkek cesedi bulundu. Rum polisi, cesedin, öldürüldükten sonra tarlaya götürülüp saman balyasıyla birlikte ateşe verilmiş olduğuna inanıyor.
Politis ve diğer gazetelere göre, dün akşamüzeri gelen bir ihbar üzerine tarlaya giden Rum polisi ve itfaiyesi, tarla içerisinde yanan bir saman balyasının hemen yanında kömürleşmiş bir cesetle karşılaştı. İlk incelemede cesedin, el ve ayakları bağlanmış bir erkeğe ait olduğu anlaşıldı. Ölen kişinin kimliği henüz belirlenemedi. 
Haberde, içerisinde saman balyaları bulunan tarlanın sadece cesedin bulunduğu noktasında yangın çıkması ve yanan balyanın birkaç metre ötesinde  çakmak bulunmasının, cinayet dahil bütün olasılıkları değerlendiren Rum polisinin olay yerini “çok şüpheli” bulduğu kaydedildi. 

Etiketler; #Civisil #Ceset #Larnaka
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