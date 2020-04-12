Çin'de Güney'e ikinci tıbbi malzeme yardımı

Çin’den Güney Kıbrıs’a yapılan ikinci tıbbi malzeme yardımının dün ulaştığı bildirildi.
Tıbbi malzeme yardımı içerisinde cerrahi maske, yüksek koruyuculuğu bulunan maske, özel gözlük, swap çubukları ve koruyucu giysilerin bulunduğu yaklaşık 9 ton malzeme bulunduğu belirtildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.