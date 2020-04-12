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Çin'de Güney'e ikinci tıbbi malzeme yardımı

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Çin'de Güney'e ikinci tıbbi malzeme yardımı

Çin’den Güney Kıbrıs’a yapılan ikinci tıbbi malzeme yardımının dün ulaştığı bildirildi.
Tıbbi malzeme yardımı içerisinde cerrahi maske, yüksek koruyuculuğu bulunan maske, özel gözlük, swap çubukları ve koruyucu giysilerin bulunduğu yaklaşık 9 ton malzeme bulunduğu belirtildi.

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