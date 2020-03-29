Çin'den Güney Kıbrıs'a tıbbi malzeme yardımı

Çin’den ilk tıbbi malzeme partisinin Güney Kıbrıs’a nakledilmeye hazır olduğu ve Güney Kıbrıs’a gönderilmesi beklenen ilk tıbbi yardım malzemesi paketinde, koruyucu malzemeler ile maskeler bulunduğu bildirildi

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Huang Xingyuan, koronavirüsle mücadele için, Çin’den ilk tıbbi malzeme partisinin Güney Kıbrıs’a nakledilmeye hazır olduğunu söyledi.

Alithia gazetesine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklama yapan Xingyuan, iki ülkenin bu yardımın Güney Kıbrıs’a zamanında ulaşmasının sağlanması için sıkı bir işbirliği içerisinde olduklarını dile getirdi.

Çin’den Güney Kıbrıs’a gönderilmesi beklenen ilk tıbbi yardım malzemesi paketinde, koruyucu malzemeler ile maskeler bulunduğu belirtildi.

AEGEAN HAVAYOLLARINDAN ÜCRETSİZ UÇUŞ TEKLİFİ

Bu arada gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Aegean havayolları şirketi başkanı Eftihios Vasilakis’le bir telefon görüşmesi yaptığını yazdı.

Vasilakis’in, Aegean havayollarının Yunan Petrolleri şirketiyle işbirliği içerisinde, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli görülen tıbbi malzeme ve diğer ekipmanları Çin’den ücretsiz gerçekleştirilecek bir uçuşla Güney Kıbrıs’a getirmeye hazır olduğunu açıkladığını yazan gazete, Anastasiadis’in ise telefon görüşmesinde şahsı ve Rum hükümeti adına, Aegean şirketi ile Yunan Petrollerine bu nazik tekliflerinden ötürü teşekkürlerini sunduğunu ekledi.