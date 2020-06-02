Çin'den Güney'e 24 ton tıbbi malzeme

Çin’in Güney Kıbrıs’a 24 ton tıbbi malzeme daha gönderdiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, Çin’in tıbbi malzemenin yanı sıra, dizüstü bilgisayar da gönderdiğini ve Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Çin’e teşekkür ettiğini yazdı.
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