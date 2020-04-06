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Cep telefonlarından coronavirüs tespiti için uygulama hazırlandı

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Cep telefonlarından coronavirüs tespiti için uygulama hazırlandı

 Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarının temas ettikleri kişileri ve gittikleri yerleri tespit edebilmek amacıyla, gönüllülük esasına dayanan bir mobil uygulaması hazırlandı.

Alithia ve diğer gazeteler, “Covtracer – Bulaşma” adını taşıyan ve şu an için Android telefonlarda kullanıma açılan uygulamanın, Güney Kıbrıs’ta işi gereği evlerinden çıkmak zorunda kalan kişiler tarafından kullanılmasının amaçlandığını yazdılar.

Gazete, uygulamayı indiren kişilerin son iki haftada gittikleri ve ziyaret ettikleri yerleri telefonlarına kaydedebileceklerini ve kendilerine Korona teşhisi konulması durumunda, sadece kendi onaylarıyla bu bilgileri resmi makamlarla paylaşabileceklerini yazdı.

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