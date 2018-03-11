Çatışma yerine işbirliği çağrısı

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyesi Ali Tuncay ile Rum üyesi Takis Hacidimitriu, “çatışma yerine işbirliğini seçin” çağrısı yaptı

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyesi Ali Tuncay ile Rum üyesi Takis Hacidimitriu, “çatışma yerine işbirliğini seçin” ortak mesajını verdi.

Güney’de yayımlanan Haravgi Gazetesi, Tuncay ile Hacidimitriu’nun komitenin 10’uncu işbirliği yılını tamamlaması vesilesiyle Rum Haber Ajansı’na Lefkoşa’nın Rum kesiminde KKTC sınırına yakın bir noktadaki Osmanlı dönemine ait “küçük bir anıt” önünde verdiği ortak söyleşiyle ilgili haberini “Çatışma Yerine İşbirliği… T. Hacidimitriu ve Ali Tuncay İşbirliklerinden Gurur Duyuyor” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre, komitenin 10 yılını tamamlayan ortak çalışmaları çerçevesinde etkin iş çıkarmayı başardıklarını belirterek, “Anıtları insanlarla ve insanları birbirleriyle bağlamayı başarmaktan gurur duyduklarını” söyleyen Tuncay ve Hacidimitriu, gerek ada içine ve dışına, gerekse uluslararası topluma küçük ve büyük çalışmaları finanse etme çağrısı yaptı.

“Ali yetimdir ve maalesef biliyorum ki babası 1974’te öldürüldü” vurgusunu yapan Hacidimitru, acı deneyimlerini işbirliğine dönüştürdüklerini belirtirken, Tuncay ise Kıbrıslı Rumlarla ilk temasa geçtiği 10 yıl önce Takis’i tanıdığı için şanslı olduğunu söyledi.

Hacidimitriu, ilk görüşmelerinden itibaren, anıtların ya Kıbrıslı Türkler ve Rumlar tarafından kurtarılacağı veya yok olmaya bırakılacağını fark ettiklerini belirterek, “Birbirimizi suçlayamazdık çünkü vatanımızdaki durumdan hepimiz sorumluyuz ve hep birlikte farklı bir vatan kurmayı ileri götürmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Gazete, Tuncay için durumun farklı olduğunu çünkü Kıbrıslı Rumlar ile yaşamayan yeni bir nesle mensup olduğu yorumunu yaptığına işaret ederek, Ali Tuncay’ın şu sözlerini aktardı:

“Kargaşa çıktığında, acıyı yaşadığımızda çok küçüktüm. Bir Kıbrıslı Rumla görüşmenin ne demek olduğunu bilmiyordum. Bana göre Teknik Komite bu idi. Kıbrıslı Rumla ilk kez görüşüp, konuşmuştum. Kültürel miras hepimizin ortak zenginliğidir. Bu yüzden de işbirliği yapmamız gerektiğini biliyorduk.”