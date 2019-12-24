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Casus van konusundaki zanlılar ifade için şart koştu

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Casus van konusundaki zanlılar ifade için şart koştu

Güney Kıbrıs’ta patlak veren ve cep telefonu görüşmeleri de dahil kişisel verilerin toplanması için kullanılan casus van skandalı zanlısı iki İsrail vatandaşının, Güney Kıbrıs’a giderek ifade vermek için polisten tutuklanmama garantisi istedikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, casus van soruşturmasında haklarında tutuklama kararı bulunan ancak İsrail’e kaçan İsrail vatandaşları Tal Dilian ve Avni Sahak’ın Güney Kıbrıs’taki avukatları aracılığıyla başvuruda bulunarak, ifade vermeye gelmek için tutuklanmama garantisi istediklerini yazdı.

Gazete, Rum polisinin bu talebi reddettiğini ve her iki zanlı hakkında AB ve uluslararası tutuklama kararlarının çıkarılması çalışmalarına hız verildiğini vurguladı.

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