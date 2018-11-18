Casus uçaklarla sondaja gözlem

ABD’ye ait casus uçakları, Kıbrıs’ın güneyinde uçuş yaparak sondaj bölgesinde gözlem yaptı

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, sondaja başladığı duyurulan “Stena Icemax” platformunun, ABD’nin gözetimi altında olduğu iddiasında bulundu.

Gazete, ABD’ye ait bazı casus uçaklarının Suriye’deki görevlerine ek olarak son 48 saatte sondaj bölgesinde de gözlem gerçekleştirdiğini iddia etti.

Habere göre, “P-8-A”, “RC-135-V” ve “C-17A” tipi casus uçakları Kıbrıs’ın güneyinde yüksekten uçuş gerçekleştirirken, C-17A tipi uçak İsrail’den gelerek Larnaka Havaalanı’na iniş gerçekleştirdi.

Söz konusu uçağın günün ilerleyen saatlerinde havalanarak gözlem görevine devam ettiği öne sürüldü.