“Bu lastik şeyin hayranı değilim”

Güney’de yayımlanan Alihtia Gazetesi, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in, görevinin son gününde Brüksel’de yayımlanan “Politico” isimli yayın için yazdığı notta “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ümidi ile yaşadığını” belirtirken, hellim konusundaki gerçek görüşünü de açıkladığını yazdı.

Habere göre Juncker “Komisyon başkanı olarak bir AB üyesi ülkeye ilk resmî ziyaretimi, bir ömür yetecek kadar çok hellim yediğim (onlara söylemedim ama, bu lastik şeyin gerçek hayranı değilim) Kıbrıs’a gerçekleştirdim. Kişisel olarak, Ada’nın yeniden birleştiğini henüz görmemiş olmanın büyük üzüntüsünü yaşıyorum ama bir gün olacağı ümidiyle yaşıyorum” ifadelerini kullandı.