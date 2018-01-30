Boykot rekoru

Güney’de 2013’te yüzde 16,8 olan sandık boykotu, önceki günkü seçimde rekor bir artışla 28,12’ye yükseldi. En çok boykot ise yüzde 29.62 ile Limasol’da yaşandı

Güney Kıbrıs’ta 2013’te yüzde 16,8 olan sandık boykotunun rekor bir artışla 28,12’ye yükselmesi seçimin dikkat çeken sonuçlarından biri oldu.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta önceki gün gerçekleştirilen Rum Başkanlık seçimlerinde, Güney Kıbrıs genelinde, kayıtlı olan toplam 550 bin 876 seçmenden, yüzde 71.88’ini teşkil eden 395 bin 949’unun oy kullandığına dikkati çektiler.

Gazete, yüzde 28.12’ye tekabül eden 154 bin 927 seçmenin oy kullanmadığını, seçimlerde kullanılan boş oy sayısının 3 bin 459, geçersiz oyun ise 5 bin 879 olduğunu yazdı.

Rum basını, 10 seçmenden 3’ünün sandığa gitmeyerek, Rum siyasetine güvenmediği yönünde güçlü bir mesaj verdiğine dikkat çekti.

Habere göre, sandık başına en çok gidilen kaza, yüzde 74 ile Baf, en az gidilen kaza da yüzde 69,2 ile Limasol oldu.

Rum başkanlık seçimlerinde yüzde 28,6 olan sandık boykot oranının, bir önceki başkanlık seçimlerine göre rekor olarak kabul edildi. 2013’teki başkanlık seçiminde 16,86 olan boykot oranı 2016’daki milletvekilliği seçiminde yüzde 32,26’ya fırlamıştı.

Alithia gazetesi, en çok boykotun ise yüzde 29.62 ile Limasol bölgesinde yaşandığını belirtti.

Habere göre “Mağusa bölgesindeki” boykot oranı yüzde 27.43, Larnaka’da yüzde 27.62, Baf’ta yüzde 26.23, Güney Lefkoşa’da ise yüzde 27.77 şeklinde yer aldı.

