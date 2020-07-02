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Borell, Türkiye - Ab diyaloğunda müzakereci konumunda

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Borell, Türkiye - Ab diyaloğunda müzakereci konumunda

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, AB adına Türkiye’yle müzakereler sürdürmesi görevinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Tesmsilcisi Josep Borrell’e verilip verilmeyeceğinin 13 Temmuz’da yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında kararlaştırılacağını açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, 13 Temmuz’da gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Türkiye’nin AB ve üye devletlerle ilişkilerini Türkiye’yle görüşme görevinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e verilip verilmeyeceğinin kararlaştırılacağını söyledi.

Gazete, Türkiye’nin Libya, Suriye ve Irak’taki “sözde uluslararası hukuku çiğnemesi” konuları ile Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’de yaşadığı sorunların “paket” haline getirilerek, bu konuda Borrell’e yetki verilmesinin söz konusu olduğunu belirtirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları attırması çağrısı olduğunu hatırlattı.

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