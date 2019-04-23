Boğunca kendimi güzel hissettim, tekrar yaptım

Güney’de Filipinli iki kadını ve bir çocuğu öldüren RMMO teğmeni Nikos Metaksas adlı seri katilin ifadesi kan dondurdu: “Kadını boğduğumda güzel hissettim. Bu nedenle tekrar yapmaya karar verdim”

Güney Kıbrıs’ta Filipinli iki kadının cesedinin Mitsero’daki terk edilmiş maden ocağında bulunması olayıyla alakalı olarak tutuklanan, suçunu kabul eden ve bazı yayın organları tarafından “seri katil” diye anılan Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) teğmeni Nikos Metaksas’ın polise verdiği ifadeler Rum basınında yer alıyor.

Fileleftheros haberi “‘Güzel Hissettim, Tekrar Yaptım’… Sorgu Memurlarının İşittiği Korkunç İtirafın Kıbrıs’ta Emsali Yok… Kurbanların Daha Fazla Olmasından Korkuluyor” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre, tutuklu bulunan teğmen Metaksas sorgu memuru polise verdiği ifadede “onu (Marry Rose) boğduğumda güzel hissettim. Bu nedenle tekrar yapmaya karar verdim. Arian Palanas Lozano isimli Filipinli kadınla tanıştım. Filipinliler benden hoşlanıyor. Onu ilişki sırasında boğdum” ifadelerini kullandı.

Gazete Rum polisinin şimdi Teğmenin, kayıp oldukları bildirilen Filipinli kadınlar arasında başka kurbanları olup olmadığını araştırdığını yazdı.

Marry Rose’un 6 yaşındaki kızı Sierra hakkında izahat vermeyen teğmen Metaksas’ın itirafına rağmen halen şüpheli olarak anıldığına dikkat çekilen haberde, kurbanlarını, sahte isimle açtığı sosyal medya hesabı üzerinden bulduğu ve bu konuda mahkemeden yeniden tutukluluk emri alındığı kaydedildi.

Marry Rose’un 6 yaşındaki kızı Sierra’ya ve terk edilmiş maden ocağında olması muhtemel başka cesetlere ulaşmak için bölgesinde yoğun arama çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Gazete Rum tarafında yaşayan Filipinli kadınların önceki gün Lefkoşa’nın Rum kesiminde RMMO teğmeninin kurbanları için mum yakıp dua ederek sessiz protestoda bulunduklarını, Filipinli kadınlara birçok Rum kadının da destek verdiğini belirtti.

Alihtia haberi manşetten “İnsan Formunda Canavar… Seri Katil ‘Oresti’nin Açıkladığı Acımasız Eyleminden Korku ve İğneleme… İki Kadını İlişkiye Girdikten Sonra Öldürüp Mitsero’daki Maden Rögarına Attığını İtiraf Etti… 6 Yaşındaki Sierra’nın Saptanması İçin Meni Göletinde Yapılan Aramalar Sonuç Vermedi” başlık ve spotlarıyla aktardı

Politis “Makamlar İpin Ucunu Tuttu.. Politis Kayıp Haberini Yayınlamıştı” başlıklı manşet haberinde Rum makamlarının, kayıp bildirimlerini araştırırken Rum vatandaşları için gösterdiği ciddiyet ve hassasiyeti yabancı kişiler için göstermediği eleştirilerine yer verdi.

Haravgi de Rum makamlarının kayıp bildirilen yabancı uyruklu kişilerin durumunu araştırırken ilgisizlik gösterdiğine dair eleştirileri konu aldığı haberini manşetten “Cezai Irkçılık ve İlgisizlik” başlığıyla aktardı.

Gazete iki yabancı ev yardımcısı kadının ve 6 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gitmesine dair verilerin ırkçılığa işaret ettiğini, biri Mayıs öteki Haziran 2018’de kayıp bildirilen kadınlar konusunda Rum polisinin birer bildiri yayımlamakla yetindiğine dikkat çekti.

Rum tarafında yaşayan Filipinli kadınlar önceki gün Lefkoşa’nın Rum kesiminde RMMO teğmeninin kurbanları için mum yakıp dua ederek sessiz protestoda bulundu

Nikos Metaksas