Boğaz’daki evi için 450 bin Euro tazminat istiyor

Boğaz’daki eski mülkü için Türkiye’nin AB üyeliği öncesi ödeneklerinden tazminat talep eden Dinos Ramon’a henüz ödeme yapılmadı

Boğaz’daki eski mülkü için Türkiye’nin AB üyeliği öncesi ödeneklerinden tazminat talep eden Dinos Ramon isimli Rum’un davası devam etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler 1974’te 37 yaşındayken, 32 odalı Karyopraktik kliniği (sinir sistemini düzenlemek amacıyla omurga, kemik ve kaslara elle müdahale) bulunan Boğaz’dan ayrılan Ramon, Ksenidi-Aresti adıyla açılan toplu dava çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından haklı bulunarak, kendisine 450 bin Euro tazminat ödenmesi kararı verildiğini hatırlattı.

Ramon’a henüz tazminat ödenmediğini yazan gazeteye göre, Ramon, avukatı Ahilleas Dimitriadis’in, 26 Haziran 2019’da “Mağusa (Rum) Kaza Mahkemesi”nden çıkardığı “Geçici Emanet Kararnamesi” ile 585 bin 418,74 Euro’luk (mahkeme masrafları ve faizi ile birlikte) tazminatın, Türkiye’nin AB üyelik öncesi ödeneğinden verilmesini talep ediyor.

Bu talebine Avrupa Komisyonu’nun koyduğu itirazın kaldırılması için verilen süresinin dün dolduğu kaydedildi.

Kıbrıslı Rum tanınmış doktor, kayropraktik uzmanı 82 yaşındaki Dinos Ramon, İskele Boğazı’ndaki kliniği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Ramon’un kliniği, 1974 savaşının ardından otel olarak işletildi.

Dr. Ramon, 1974’te 37 yaşında, İskele Boğazı’nda büyük bir rehabilitasyon merkezi kurmuş, Avrupa’daki en önemli kayropraktik tedavi ünitesi için adım atmıştı.