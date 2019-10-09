BM Kasım'da üçlü görüşmeye hazırlanıyor

Rum basını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile 12 Kasım’da Paris’te üçlü bir görüşme yapılacağı iddiasını sürdürüyor

Birleşmiş Milletler’in (BM) Kıbrıs sorunuyla ilgili üçlü görüşme hazırlığının devam ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Kasım Belirleyici Ay” başlıklı haberinde, önümüzdeki Kasım ayının, Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler ve geniş bölgedeki durum açısından belirleyici bir ay olabileceğini yazdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile 12 Kasım’da Paris’te üçlü bir görüşme yapılacağı iddiasını sürdüren gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise bunun ertesi gününde (13 Kasım) ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’nın Paris’te üçlü bir görüşme yapılması için BM’nin herhangi bir temasta bulunulmadığı açıklamasına da değinerek “Gerçek ortada bir yerde duruyor” yorumu yapan gazete, BM’nin, Guterres’in de olacağı Paris’te 12-13 Kasım tarihlerinde üçlü bir görüşme yapılmasının mümkün olup olmadığını belirlemek için temaslarda bulunduğunu öne sürdü.

Rum kesiminin tarihin “kilitlenmesini” istediğini yazan gazete, Kıbrıs Türk tarafının ise bunu açıkta bıraktığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “Ankara’nın onayı olmadan Kıbrıs sorunundaki herhangi bir şeyle ilgili taahhütte bulunamayacağının bilindiğini”de iddialarına ekleyen gazete, Ankara’nın ise bir ay öncesinden bu hususta görüş belirtmeye hazır görünmediğini öne sürdü.

Bu yüzden BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı özel danışmanı JaneHollLute’un önümüzdeki dönem içerisinde adaya yeniden gelmesinin beklenmesi gerektiğini belirten gazete, bu gelişin ana konusunun, BM Genel Sekreteri ile liderler arasında üçlü bir görüşme yapılması olacağını yazdı.

Lute’un adaya bir önceki gelişinde ele alınan referans şartlarının hazırlanması konusunun ise belirsizlik içerisinde bulunduğunu kaydeden gazete, Ankara’nın referans şartlarının şu an üçlü bir görüşmede değil, muhtemelen Aralık ayında yapılacak gayri resmi bir beşli görüşmede ele alınmasını istediği iddia etti ve dün “Hürriyet” gazetesinde yer alan bir makaleye atıfta bulndu.

Bu arada, BM Güvenlik Konseyi’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Maraş’taki Türk ihlalleriyle” ilgili olarak yaptığı başvuruyu bugün değerlendirmesi öngörülüyor.