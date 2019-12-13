BM ile Güney Kıbrıs arasında egemenlik atışması

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis “Biz BM’nin, uluslararası sistemin koruyucusu olarak, uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet ihlallerinde net pozisyon alması gerektiğine inanıyoruz” derken, BM Genel Sekreter’in Sözcü Vekili Ferhan Haq “Sekreterlik egemenlik, egemenlik hakları veya üye ülkelerin deniz bölgelerindeki yetkileri ile ilgili konularda pozisyon almaz, yorum da yapmaz” dedi

Rum yönetiminin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, BM’nin enerji konusunda Güney Kıbrıs ile Türkiye arasındaki ihtilafa müdahil olmayacağı açıklamasını reddettiğini açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis “Biz BM’nin, uluslararası sistemin koruyucusu olarak, uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet ihlallerinde net pozisyon alması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye-Libya mutabakatı konusunda hareketlerin inisiyatifinin Yunan hükümetinde olduğunu söyleyen Hristodulidis Türkiye’nin faaliyetlerinin yalnızca Yunanistan’ı, Mısır’ı veya Güney Kıbrıs’ı ilgilendirmediğini savundu ve Dış Konular Konseyi’nde dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşen görüşmelerin ardından özlü bir tartışma olacağı kanaatini dile getirdi.

Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın önceki akşam ortak televizyon yayınında gazetecilere verdiği röportaj okunduğunda hakim olanın, garantiler konusundaki ifadesi ve Kıbrıslıların sorumluluğu bulunduğu söyleminin olduğu görüşünü ortaya koymakla birlikte “Türkiye’den farklılaşmasının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olup olmadığını” söylemekten kaçındığına işaret etti.

Habere göre Hristodulidis, “Önümüzdeki hafta bile Crans Montana tipi gayrı resmi konferansa hazırız. İşgal bölgelerindeki ‘seçimleri gerekçe göstererek konferansın yapılmasını istemeyen Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.

FERHAN HAQ

Aynı gazete “Guterres’ten Türkiye-Libya Konusunda Eşit Mesafe” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri’nin, Türkiye’nin sözde Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinde olduğu gibi Türkiye-Libya mutabakatını da kınamak istemeyip, eşit mesafede durduğuna dikkat çekti.

Habere göre BM Genel Kurulu’nun, yeni bir kararla 1982 Okyanus ve Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin uygulanmasının önemini yeniden teyit ettiği bir sırada Genel Sekreter’in Sözcü Vekili Ferhan Haq “Sekreterlik egemenlik, egemenlik hakları veya üye ülkelerin deniz bölgelerindeki yetkileri ile ilgili konularda pozisyon almaz, yorum da yapmaz” dedi.

Yunanistan hükümetinin, Türkiye-Libya deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakatının “yasadışı” bulunduğuna ve “kınandığına” dair mektubunun alındığını doğrulayan Haq, “Seçeneği inceliyoruz. Buna rağmen kapalı veya yarı kapalı denizler gibi belirli bölgeler, üçüncü tarafların çıkarlarına özellikle dikkat gerektirir. Bütün müdahil tarafların, BM kuruluş anayasası dahilindeki ilkelere göre uygun hassas konulara dair sürekli diyalog gereğini teslim edeceğine inanıyoruz” dedi.

Gazete Haq’ın Libya hükümetinin böyle bir anlaşmaya imza atmak için meşruiyete sahip olup olmadığı sorusuna cevap vermekten kaçındığını, “aldığımız bilgileri inceliyoruz, şu anda söyleyebileceğim budur. Meşruiyetine dair birbirinden çok farklı görüşler işitiliyor” ifadelerini kullandığını da yazdı.

Gazete, “BM Genel Kurulu’nda Kıbrıs Cumhuriyeti de Korundu… Deniz Hukukuna Dair Yeniden Teyit… Oylamada Olumsuz Oy Veren Tek Ülke Yine Türkiye Oldu” başlıklı haberinde, BM Genel Kurulu’nda 1982 Okyanus ve Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin (UNCLOS) kadim niteliğinin yeniden teyit edilmesi kararının benimsendiğini, her yıl olduğu gibi, olumsuz oy kullanan tek ülkenin bu yıl da Türkiye olduğunu yazdı.

Alithia, “Türkiye Tek Başına Ama Değişmiyor” başlıklı haberinde, AB Zirvesi’nin “Türkiye-Libya deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakatının hukuki geçerliliği olmadığı” görüşünü ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete “Türkiye’nin bu konuda uluslararasında tek başına kaldığını, AB dışında ABD ve Rusya’nın da Türkiye’nin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs aleyhine son faaliyetlerine karşı olduğunu açıkladığını, AB zirvesinden de Türkiye’ye en net şekilde, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın “egemenlikleri aleyhine faaliyetlerine son verme” çağrısı yapıldığını” yazdı; “Buna rağmen, öngörülemez Türk Cumhurbaşkanı’nın hangi noktaya kadar gideceğini kimse kestiremiyor” ifadesine yer verdi.