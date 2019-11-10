BM Güvenlik Konseyi, üçlü zirve öncesi müdahale hazırlığında

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iyi niyet misyonu raporunun 15 Kasım’a kadar BM Güvenlik Konseyi’ne sunulacağını ve 2483 sayılı karara göre, iki liderin mesajlarının da (bütünüyle mi yoksa yalnızca görüşlerinin mi olacağının bilinmediği belirtiliyor) raporda yer alacağı iddia edildi

BM Güvenlik Konseyi’nin, 25 Kasım’da gerçekleşecek olan üçlü görüşme öncesinde müdahil taraflara mesaj gönderebileceği bildirildi.

Kathimerini gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iyi niyet misyonu raporunun 15 Kasım’a kadar BM Güvenlik Konseyi’ne sunulacağını ve 2483 sayılı karara göre, iki liderin mesajlarının da (bütünüyle mi yoksa yalnızca görüşlerinin mi olacağının bilinmediği belirtiliyor) raporda yer alacağını yazdı.

Gazete, başta BM Güvenlik Konseyi üyelerinin 25 Kasım akşamı, yani Berlin’deki üçlü görüşmeyle aynı gün bilgilendirilmesinin kararlaştırıldığını, ancak yeni bilgilere göre, gayrı resmi istişarelerin daha erken yapılması için çaba gösterildiğini kaydetti.

Bunun gerçekleştirilebilmesi halinde, BM Güvenlik Konseyi’ne müdahil taraflara mesaj gönderebilmesi imkanı oluşacağını belirten gazete, Guterres’in tezinin de üçlü görüşme öncesinde güçleneceğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nde, Ankara’nın sürecin ilerlemesini istemediği yönünde görüşün hakim olduğunu ve bu görüşün, Rum Yönetimi’nin BM’deki Daimi Temsilcisi ve Müzakereci Andreas Mavroyannis tarafından da, geçen hafta Amerika’da yaşayan Rumlar ile birlikte düzenlediği toplantıda da dile getirildiğini kaydetti.

“BERLİN ÜÇLÜ GÖRÜŞMESİ ÜZERİNDE GÖLGELER”

Öte yandan Alithia gazetesi de, “Berlin Üçlü Görüşmesi Üzerinde Gölgeler” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Berlin’de yapılacak olan üçlü görüşmeye iki hafta kala, ortamın tehlikeli şekilde kötüye gittiğini ve üçlü görüşmeden olumlu sonuç alınacağına dair beklentilerin daha da azaldığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cuma günkü açıklamalarında Türkiye’nin tavrıyla ilgili ellerinde bulunan bilgilere ve KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın da Berlin’e boşuna gidiliyor olduğuna dair açıklamalarının, Rum tarafının beklentilerini aşağıya çektiğine ve üçlü görüşmeden, beşli görüşmenin yolunu açacak sonuçlar çıkmasının olanaksız olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

Ankara’nın son zamanlarda Kıbrıs sorununu “unuttuğunu” ve konuyla hiç meşgul olmadığını iddia eden gazete, buna rağmen BM’nin sonuç alamayacağı bir üçlü görüşmeye gitmeye niyetli olmadığını ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute’un, önümüzdeki Cumartesi liderlerle görüşmek ve üçlü görüşmenin olumlu sonuçlanacağını garanti altına almak için adaya geleceğini yazdı.

Haberde, Lute’un adaya, son zamanlarda üzerinde çalıştığı bazı fikirlerle geleceği ve bu fikirler arasında, ayrı oy konusunun da bulunduğu belirtildi.

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, Rum Yönetimi’nin Nisan ayından önce Kıbrıs sorununda hareketlilik beklemediğini ve 25 Kasım’daki üçlü görüşmede, referans şartlarında olumlu sonuç alınacağı beklentisi içerisinde olduğunu kaydetti.

Haberde, Türkiye’nin konuyla ilgili tutumu göz önünde bulundurulduğunda, üçlü görüşme sonrasında referans şartlarıyla ilgili açıklama yapılmasının beklenen bir şey olmadığı belirtilirken, Guterres’in üçlü görüşmede not tutarak, bu notlarını, gayrı resmi beşli görüşmede taraflara sunacağı değerlendirmesinin yapıldığı ifade edildi.

Gazete, bazı bilgilere göre, beşli görüşmenin 20 Aralık civarında yapılmasının olası olduğu bilgisine de yer verdi.