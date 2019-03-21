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BM Güvenlik Konseyi bilgilendirilecek

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BM Güvenlik Konseyi bilgilendirilecek
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BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo’nun, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için gösterilen çabalardaki gelişmelerle ilgili BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Di Carlo’nun BM Güvenlik Konseyi’ni, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki iyi niyet misyonuyla ilgili raporunu Konsey’e sunmasının (15 Nisan) ardından bilgilendireceğini yazdı.

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