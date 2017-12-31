BM görüşmelerin kaldığı yerden devamını istiyor

BM’nin, müzakerelerin Crans - Montana’da gerçekleştirilen zirvede kaldığı yerden devam etmesi fikrini benimsediği ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Guterres çerçevesi olarak bilinen unsurların, müzakerelerin temeli olarak kabul edilmesinde ısrar edeceği iddia edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’nin, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının Nisan ayında başlaması yönünde hazırlıkları başlattığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi; “Crans - Montana’yla Noel Şarkıları – Crans - Montana Kokan Yılbaşı Hediyesi – BM Genel Sekreterliği’nden Kıbrıs Sorununda Seçim Sonrası Sahnede Hazırlıklar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, BM’nin Nisan ayında Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının yeniden başlaması amacıyla hazırlıklara başladığını ileri sürdü.

Gazete, BM’nin, müzakerelerin Crans - Montana’da gerçekleştirilen zirvede kaldığı yerden devam etmesi fikrini benimsediği ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Guterres çerçevesi olarak bilinen unsurların, müzakerelerin temeli olarak kabul edilmesinde ısrar edeceğini savundu.

Çözüm sürecinin anahtarının Türkiye’nin elinde olduğu iddiasını da yineleyen gazete, Güney Kıbrıs’taki seçimlerin sonucunun da, çözüm çabalarını etkileyecek önemli parametrelerden biri olduğunu öne sürdü.