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BM Barış Gücü rapor taslağında ihtilaflı noktalar

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BM Barış Gücü rapor taslağında ihtilaflı noktalar
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BM Barış Gücü’nün görev süresiyle ilgili İngiltere tarafından hazırlanan taslak raporda “ihtilaflı noktalar” bulunduğu, ana ihtilaf noktasının ise “Kıbrıs’taki Barış Gücü ile ilgili bütün meselelerin ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunundaki iyi niyet misyonunun ‘kapsamlı gözden geçirilmesi’” ifadesi olduğu haber verildi.

Fileleftheros, İngiltere tarafından kaleme alınan ve 15 Güvenlik Konseyi üyesinin çarşamba günkü toplantısında istişare edilen taslaktaki “en rahatsız edici ifadenin” Amerika’nın BM Daimi Temsilci Vekili Jonathan Cohen tarafından sunulan “Kıbrıs’taki Barış Gücü ile ilgili bütün meselelerin ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunundaki iyi niyet misyonunun ‘kapsamlı gözden geçirilmesi’” önerisi olduğunu yazdı.

Amerikalı yetkilinin bu önerisinin Güvenlik Konseyi’nde kabul görmediğini belirten gazeteye göre “mutabık kalınacak bir sözel formül bulunması ve Amerikan  tezinin, BM’nin bütün barış operasyonlarının stratejik gözden geçirilmesine dair politikası çerçevesine kaydedilmesine” çalışılacak.

Haberde, Genel Sekreter’in raporda kaydettiği,”taraflar, BM Barış Gücü’nün de desteğiyle, gerilimleri yatıştırmak için askerî veya polisiye veya siyasi türdeki kendi mekanizmalarını geliştirme olasılığını incelesin” ifadesinin de, taslaktaki ihtilaflı noktalardan görülebileceği belirtildi.

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