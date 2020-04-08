banner411
banner69
Öğrenciler ailelerine kavuştu
Öğrenciler ailelerine kavuştu
8 0
“Futbolcu sözleşmeleri ligler tamamlanana kadar geçerli”
“Futbolcu sözleşmeleri ligler tamamlanana kadar geçerli”
34 0
 
Direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı
32 0
Girne'den ürküten kareler
Girne'den ürküten kareler
8.3B 0
19 0
32 0
48 0
banner374

“Bir yıllık stok yapın”

banner27

Rum Omorfo Metropoliti Neofitos, vatandaşlara kilerde bir yıllık stok yapmaları çağrısında bulundu

“Bir yıllık stok yapın”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’a, Paskalya yortusu kutlamalarının ertelenmesi için öneri yapacağı bildirildi.
Politis gazetesi, bu uygulamanın Yunanistan’da da izleneceğini ve bu konuda karar üretildiğini yazdı.
Gazete, kilise çevrelerinin, Paskalya’nın ertelenmesinin pratikte mümkün olmadığını, ancak Anastasiadis’in yapacağı önerinin görüşüleceğini ifade ettiğini kaydetti.
Öte yandan Alithia gazetesi de, sözde “Omorfo” (Güzelyurt) Metropoliti Neofitos’un, her ne kadar yetkililer panik ve endişeye gerek olmaması yönünde uyarı yapsa da, vatandaşlara kilerde bir yıllık stok yapmaları çağrısında bulunduğunu yazdı.
Habere göre Neofitos, nelerin stoklanması gerektiğine dair listeyi de açıklarken, listede likör ve şarap gibi içkilerin de bulunması dikkat çekti.
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.