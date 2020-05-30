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Bir köy muhtarı görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı

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Bir köy muhtarı görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı

Baf’a bağlı büyük bir köyün muhtarının, görevini kötüye kullanmaktan dün tutuklandığı haber verildi.

Muhtarın, “görevliden para çalmak, zimmetine para geçirme ve görevini kötüye kullanmaktan ötürü” tutuklandığını yazan Fileleftheros gazetesi, muhtarın, geçtiğimiz yıl muhtarlığa ait fondan 6 bin Euro aldığını, bunu nakit olarak istediğini, sonrasında ise çalışanların itirazlarına rağmen, parayı karşılıksız çeklerle iade ettiğini veya hiçbir miktarı geri vermediğini belirtti.

Muhtarın bugün mahkeme karşısına çıkarılacağını yazan gazete, Baf’a bağlı 20 muhtarlıkta benzer suçlarla ilgili polis araştırmasının sürdüğüne dair bilgilerin, dün Rum polis kaynakları tarafından doğrulandığını da ekledi.

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