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Bir buçuk kilo eroin ele geçirildi

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Bir buçuk kilo eroin ele geçirildi
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Rum polisinin cumartesi akşamı Larnaka’da gerçekleştirdiği bir operasyonda, yaklaşık bir buçuk kilo kokain ele geçirildiği ve olayla ilgili Larnaka sakini 3 kişinin tutuklandığı haber verildi.

Rum polisinin olayla ilgili olarak 32 yaşlarındaki iki kişiyi ve 23 yaşındaki bir kişiyi tutukladığını yazan Alithia gazetesi, dün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlıların, sekiz gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini belirtti.

Gazete, şahısların, içerisinde bulundukları araçla tali yola sapıp, içerisinde uyuşturucu bulunan naylon poşeti toprağa yerleştirip, bölgeden ayrılmalarının ardından, polis tarafından önlerinin kesildiğini ve tutuklandıklarını ekledi.

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