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Belediye Başkanı'nın annesinin aracı bombalandı

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Belediye Başkanı'nın annesinin aracı bombalandı
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Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un annesi Koralia Fedonos’un aracına bomba yerleştirildiği bildirildi. Rum haber kaynaklarına göre bugün 04.00 sıralarında bombanın patlaması sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.
Fedonos yaptığı açıklamada, yaşananlara tepki göstererek, devleti çetelerin çökertilmesi için etkili bir şekilde faaliyet göstermeye çağırdı. 
Baf’ta uyuşturucu çetesi, tarihi eser kaçakçılığı çetesi, elektronik kumar çetesi, futbolda yolsuzluk yapan çete, Kent planlama ve Gelir Vergi Dairelerinde menfaat sağlamak için faaliyet gösteren bir iş insanı ve kredi vermek için rüşvet alan eski bir bankacının olduğuna işaret eden Fedonos, tüm bunların bilindiğini söyleyerek, bombanın yerleştirilmesinde bunlardan birinin sorumlu olduğunu iddia etti.

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