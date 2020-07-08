banner411
banner69
Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı
Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı
27 0
Lezzet ve muhabbet durağı:
Lezzet ve muhabbet durağı: "Ora Ocakbaşı"
5 0
 
BM'den çarpıcı rapor:
BM'den çarpıcı rapor: "Salgınlar hayatımızdan hiç çıkmayacak"
18 0
KTSYD’nin 37. yıl gururu
KTSYD’nin 37. yıl gururu
33 0
Fenerbahçe fırsat tepti
Fenerbahçe fırsat tepti
101 0
Taşkentliler isyan etti
Taşkentliler isyan etti
57 0
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday
38 0
banner460

Bebeklerine kötü muamelede bulunan çift tutuklandı

banner27

Bebeklerine kötü muamelede bulunan çift tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta 19 aylık bebeklerine kötü muamelede bulunan bir çift Rum polisince tutuklandı.

Haravgi ve diğer gazeteler, 24 yaşındaki Letonyalı anne ve 27 yaşındaki Kıbrıslı Rum babanın, başka bir soruşturma sırasında, 19 aylık bebeklerini darp ettikleri ve kötü muamelede bulunduklarının tespit edilmesi üzerine tutuklandıklarını yazdılar.

Haberde, 24 yaşındaki annenin başka bir şikayetten ötürü ifade vermek için bebeğiyle karakola gittiği, karakoldaki polislerin bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar görmeleri üzerine duruma el koyarak Sosyal Hizmetler Dairesi’ne haber verdikleri belirtildi.

Karakola getirilen 27 yaşındaki Kıbrıslı Rum babanın da tutuklandığını belirten gazete, beslenme yetersizliği de tespit edilen bebeğin ise hastanede tedavi altına alındığını vurguladı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.