banner107
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
15 0
Hamitköy'ün hasreti bitti
Hamitköy'ün hasreti bitti
228 0
İkişer attılar, birer aldılar
İkişer attılar, birer aldılar
174 0
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
51 0
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
285 1
Garga liderliğe kondu
Garga liderliğe kondu
169 0
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
39 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
47 0
banner82

Bazı Rumlar Derinya ve Aplıç'ta geçişleri engelledi

banner27

banner210
Bazı Rumlar Derinya ve Aplıç'ta geçişleri engelledi
banner215

Sınır kapılarının açılmasına karşı olan bazı Rumlar, dün akşam saatlerinde Derinya ve Aplıç kapılarında toplanarak geçişlere engel olmaya çalıştı.

Rum protestocular eylemlerini dün saat 18.00’de Derinya ve Lefke-Aplıç sınır kapılarında başlattı. Eylemin saat 21.00’de sona erdiği belirtildi.

2 Aralık’ta Akyar, 9 Aralık’ta Beyarmudu, 16 Aralık’ta Lokmacı, 23 Aralık’ta Ledra Palace, 30 Aralık’ta Metehan, 6 Ocak 2019’da Bostancı, 13 Ocak’ta Yeşilırmak ve 20 Ocak’ta ise Derinya sınır kapısında Rum protestocuların eylem gerçekleştirecekleri kaydedildi.

Protestocular, özellikle Derinya sınır kapısına vurgu yaparak, yerel işletmelerin geçişler nedeniyle etkileneceğini de savunuyor. (MHA)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.