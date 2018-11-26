Bazı Rumlar Derinya ve Aplıç'ta geçişleri engelledi

Sınır kapılarının açılmasına karşı olan bazı Rumlar, dün akşam saatlerinde Derinya ve Aplıç kapılarında toplanarak geçişlere engel olmaya çalıştı.
Rum protestocular eylemlerini dün saat 18.00’de Derinya ve Lefke-Aplıç sınır kapılarında başlattı. Eylemin saat 21.00’de sona erdiği belirtildi.
2 Aralık’ta Akyar, 9 Aralık’ta Beyarmudu, 16 Aralık’ta Lokmacı, 23 Aralık’ta Ledra Palace, 30 Aralık’ta Metehan, 6 Ocak 2019’da Bostancı, 13 Ocak’ta Yeşilırmak ve 20 Ocak’ta ise Derinya sınır kapısında Rum protestocuların eylem gerçekleştirecekleri kaydedildi.
Protestocular, özellikle Derinya sınır kapısına vurgu yaparak, yerel işletmelerin geçişler nedeniyle etkileneceğini de savunuyor. (MHA)