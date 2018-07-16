"Bazı kayıpların sonsuza kadar bulunamaması riski var"

Güney Kıbrıs'taki Beyan Edilmemiş Esirler ve Kayıp Yakınları Örgütü Başkanı Nikos Seryidis, bazı kayıpların sonsuza kadar bulunamaması riski bulunduğunu savunarak, Türkiye’nin elindeki bilgileri paylaşmasını istedi.

Fileleftheros gazetesine konuşan Seryidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, Türkiye’nin, kayıplarla ilgili elindeki verileri vermesi için daha fazla ısrar etmesi ve baskı yapması gerektiğini savundu.

Bir soru üzerine, kayıplar konusunun tarih olmak üzere olduğunu söyleyen Seryidis, Türkiye’nin kayıpların bulunmasına yardımcı olmak yerine işlerini zorlaştırdıklarını öne sürdü.

Açıklamalarında Türk ordusu dışında, Kıbrıs Türklerin makamları, Kıbrıs Türk polisi, gizli servisleri ve TMT liderliğinin de ellerinde kayıplarla ilgili bilgiler olduğunu iddia eden Seryidis, kayıpların kemiklerinin yerlerinin değiştirilmesi konusuna değinerek, bunun, Türk ordusu ve Kıbrıs Türk polisinin örgütlü çalışması olduğunu savundu.