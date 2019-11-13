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Başpiskopos II.Hrisostomos aleyhine imza kampanyası

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Başpiskopos II.Hrisostomos aleyhine imza kampanyası

Rum Kilisesi Başpiskopos II.Hrisostomos aleyhine internet üzerinden imza kampanyası başlatıldı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Başsavcılığı, Malezyalı iş insanına pasaport verilmesi ve Başpiskopos II.Hrisostomos’un aynı  iş insanından  300 bin ve 10 bin Euro’luk çek almasını  konusunda  II.Hrisostomos aleyhine araştırma yapmaya çağıran imza kampanyasının, siyasi analizör Hristoforos Hristoforu tarafından başlatıldığını yazdı.

Habere göre, geçtiğimiz pazar akşamı internet üzerinden başlatılan imza kampanyası şu anda 16 bini geçti.

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